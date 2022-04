“Mi racconti di lui?”, presentazione del libro al complesso di San Nicolò

Il libro è stato da poco anche tradotto in montenegrino

Martedì 26 aprile alle 17 il Comune di Spoleto e l’associazione Italia Montenegro Regina Elena presenteranno, presso il complesso monumentale di San Nicolò (Spoleto), il romanzo “Mi racconti di lui?” di Alessandra Squarta.

Gli ospiti

Pubblicato per la prima volta nel 2014, di recente è stato tradotto e pubblicato in un testo bilingue (italiano e montenegrino) in Montenegro, dove da poco è stato presentato anche in presenza dell’autrice. Questa volta è il turno di Spoleto. A coordinare l’evento Danijela Djurdjevic (Presidente dell’associazione Italia Montenegro Regina Elena). Ad aprire i saluti istituzionali dei sindaci di Spoleto, di Nocera Umbra e di Cetinje, capitale storica del Montenegro, gemellata con Spoleto. Voleranno in Italia per parlare di questo romanzo l’ambasciatrice Milena Sofranac e l’editore Nenad Stevovic. Interverranno l’assessore alla cultura di Spoleto Marta Mussini (membro dell’associazione Italia Montenegro Regina Elena) e Giampietro Chiodini (membro dell’associazione, storico e giornalista). Presente l’autrice.