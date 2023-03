“Mi dispiace, siamo chiusi” e ubriaco impazzisce | Volano tavoli e sedie, danni e paura in pizzeria

Grave episodio di cronaca domenica scorsa (26 marzo) in pieno centro storico a Sansepolcro, l'uomo non sarebbe nuovo a "performance" simili | Il titolare oggi in caserma per denunciare il fatto

Grave episodio di cronaca domenica scorsa (26 marzo) in pieno centro storico a Sansepolcro, dove un uomo ha scatenato la sua furia incontrollata all’interno della pizzeria ‘La Piazza’ in via XX Settembre.

L’esagitato, evidentemente ubriaco, avrebbe insistito per entrare nonostante il titolare, intorno alle 23.30, stesse ormai chiudendo. All’invito di quest’ultimo ad uscire, però, il “cliente” ha cominciato a far volare tavoli e sedie (distruggendoli), mandando in frantumi il bancone delle pizze e un vetro della porta d’ingresso.