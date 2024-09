Mezzo pesante esce di strada sullo svicolo e resta in bilico, disagi sulla E45

Disagi sullaE45 per un mezzo pesante con rimorchio che è uscito di strada nello svincolo di Bosco, restando in bilico.

Sulla E45 direzione sud, nelle vicinanze dello svincolo di Bosco nel territorio comunale di Perugia, sono in corso le operazioni di recupero di un autoarticolato che trasportava varie attrezzature, che questa mattina (lunedì), alle ore 10:30 circa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, composto da trattore stradale e semirimorchio, ha distrutto la barriera laterale di protezione di un tratto sopraelevato, rimanendo in bilico con la parte posteriore sopra un dislivello significativo.

Non risultano persone ferite o altri mezzi coinvolti.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti a causa del restringimento della sede stradale che durante le operazioni di recupero subirà ulteriori limitazioni e deviazioni.