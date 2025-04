Pasqua, Giubileo, Canonizzazione: ad Assisi cambia la viabilità in centro e non solo - Tuttoggi.info

Navette, parcheggi, viabilità stravolta. Per accogliere al meglio e in sicurezza e i pellegrini ed evitare il più possibile disagi a chi ad Assisi vive e lavora, sono state varate modifiche e limitazioni alla viabilità nel centro storico di Assisi, nei giorni festivi e prefestivi tra il 18 aprile e il 30 maggio 2025, con un’ulteriore ordinanza in arrivo per i giorni dal 24 al 28 aprile.

Nello specifico nei giorni considerati ad alto afflusso turistico, come il week end di Pasqua e i ponti di primavera il Comune ha previsto aree straordinarie di sosta – a Santa Maria degli Angeli, zona Lyrick, dalle 10 alle 20, al costo di 15 euro – con servizio navetta gratuito verso il centro storico. L’obiettivo è agevolare l’accesso di cittadini e visitatori al cuore della città, evitando disagi alla circolazione. Il servizio è previsto il 19, 20 e 21 aprile; 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile; 1, 2, 3, 4 e 31 maggio; 1 e 2 giugno. Sono inoltre ripartiti i servizi “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, bus elettrico che porta alla scoperta del patrimonio museale della città, realizzato da Martinelli Servizi Turistici (075 8138680; iat@comune.assisi.pg.it.) e, nei giorni festivi, “Assisi per tutti”, promosso dal Comune per favorire l’accesso gratuito di persone disabili ad alcuni punti della città (su chiamata, dalle ore 9.30 alle ore 16.30. I numeri da contattare – esclusivamente nei giorni e negli orari in cui è attivo – sono 329 2609426; 329 2609422).

Per quanto riguarda la circolazione nei festivi e prefestivi tra il 18 aprile e il 30 maggio prossimi, al netto dei quattro giorni interessati da specifica e futura ordinanza, nei festivi e prefestivi tra il 18 aprile e il 30 maggio prossimi, con le suddette specifiche, circolazione e sosta all’interno della ZTL saranno vietate per tutti i veicoli dalle ore 10 alle ore 20, eccetto residenti titolari di autorizzazione, veicoli diretti in farmacia, mezzi del trasporto pubblico e di servizi d’interesse comune, persone con disabilità, turisti con prenotazione alberghiera diretti a strutture ricettive del centro storico e altre categorie particolari disciplinate nella stessa.

In Piazza del Comune, nei giorni festivi la circolazione sarà interdetta per tutti i veicoli, dalle ore 10 alle 23, eccetto mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e del servizio pubblico di trasporto. Su tutta la piazza è inoltre istituito il divieto di sosta h24. Nei giorni prefestivi, tali divieti saranno in vigore dalle 12.30 alle 23. È previsto il senso unico ascendente per tutti i veicoli, direzione da via Portica verso via San Gabriele dell’Addolorata.

Divieto di circolazione e sosta anche in Corso Mazzini, nei festivi dalle ore 10 alle 23 e nei prefestivi dalle ore 12.30 alle 23, per tutti i veicoli eccetto residenti nello stesso Corso Mazzini e via San Gabriele dell’Addolorata, piazza Chiesa Nuova, piazza del Comune, via San Rufino, vicolo della Fortezza, turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi e titolari di particolari autorizzazioni.

Per tutto il periodo dal 18 aprile al 30 maggio prossimi è sempre vietata la circolazione in centro storico di caravan e roulotte, autobus (eccetto servizio pubblico) e veicoli con carico superiore a 60 quintali.

Anche a Santa Maria degli Angeli, sempre dal 18 aprile al 30 maggio, il transito sarà vietato in alcune fasce orarie nell’area in prossimità della Basilica. In particolare, in via Becchetti, divieto di circolazione e sosta nel tratto compreso tra via Santarelli e Piazza Garibaldi, nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 1 del giorno successivo e nei feriali dalle ore 19.30 alle ore 1 del giorno successivo. Divieto di transito e sosta anche in via De Gasperi, nel tratto tra via Becchetti e piazza M. L. King, nei festivi dalle ore 10 alle 1 del giorno successivo e nei feriali dalle 19.30 alle 1 del giorno seguente.Maggiori dettagli sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it, sezione Polizia locale.