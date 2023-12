Meteo weekend, stabile e cieli sereni o poco nuvolosi per tutto sabato - Tuttoggi.info

Domenica nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, a tratti anche basse e compatte, ma senza fenomeni

Umbria

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento, localmente anche bassa e compatta, ma sempre con tempo asciutto.

Domenica. Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, a tratti anche basse e compatte, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e cieli nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito e locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio ancora tempo stabile con molti addensamenti al Nord-Est; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie, o nubi basse tra Romagna, pianure venete e Friuli

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, addensamenti bassi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nubi basse sulle regioni tirreniche, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità bassa diffusa sul versante tirrenico e sereno sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti bassi sulla Sardegna e lungo i settori tirrenici con pioviggini tra Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e nubi basse sui settori tirrenici e la Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it