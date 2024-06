Meteo weekend, sabato asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Domenica, tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi

Umbria

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Ancora qualche addensamento in transito in serata ma sempre con tempo asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti sui settori alpini e prealpini con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibili acquazzoni su settori alpini e alte pianure, nessuna variazione altrove. In serata ancora precipitazioni soprattutto sulle Alpi in locale sconfinamento sui settori di pianura. Migliora nella notte a partire dal nord-ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con sole prevalente su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, maggiori addensamenti sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

