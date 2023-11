Meteo weekend, sabato e domenica all'insegna del bel tempo - Tuttoggi.info

Domenica: giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio.

Umbria

Sabato: Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Domenica: Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. In serata attesa nubi basse in formazione lungo valli e pianure.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ancora qualche addensamento sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine centro-orientali con neve a quote medio-basse.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio non previste variazioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residui fenomeni tra Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, sereno altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it