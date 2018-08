Messa della domenica su Rai Uno in diretta da Campi di Norcia

Domenica 5 agosto Rai 1 trasmetterà la santa messa, a partire dalle 10.55, dallo slargo antistante la chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia, crollata a causa dei terremoti del 26 e 30 ottobre 2016. Presiederà l’Arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. La regia sarà di Michele Totaro. Il commento di Elena Bolasco.

Sarà quindi l’occasione per tornare ad accendere un faro, sul primo canale, sulle zone colpite dal sisma del 2016 e sulla frazione di Campi di Norcia, con la chiesa di San Salvatore al centro di un importante progetto di messa in sicurezza da parte della Soprintendenza ed inserita in queste settimane anche nel circuito della grande mostra itinerante “Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto e l’Appennino”.

Stampa