Scontro auto-microcar, minore trasferita in elisoccorso a Perugia - Tuttoggi.info

Grande paura questa mattina (4 maggio) a Cerbara. Intorno alle ore 8, un violento scontro tra un’auto e una microcar si è verificato in via Biturgense, proprio all’altezza dell’intersezione con via San Biagio (nei pressi del distributore Esso).

Al volante della microcar vi era una ragazza minorenne, le cui condizioni sono apparse subito serie. Dopo un primo soccorso prestato dai sanitari dell’ambulanza del 118, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Città di Castello.

Tuttavia, nel corso del primo pomeriggio, il quadro clinico della minore ha subito un brusco aggravamento. I medici del nosocomio tifernate hanno quindi disposto l’immediato trasferimento a Perugia.

Per ridurre al minimo i tempi di percorrenza, è stato attivato anche l’elisoccorso Nibbio, che è atterrato in città per prelevare la giovane e trasportarla nel reparto specializzato del capoluogo umbro. Le cause dell’incidente sono tuttora al vaglio degli inquirenti per stabilire eventuali responsabilità.