Opere pubbliche, ANCE invita a programmare oltre il PNRR | Il Report - Tuttoggi.info

Presentato il secondo Report, dedicato alla connessione tra risorse finanziarie e pianificazione delle opere pubbliche sui territori, commissionato da ANCE Perugia nell’ambito del progetto “Guardiamo al Futuro”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani, a cui sono seguiti quelli del presidente di ANCE Umbria Massimo Ponteggia, a spiegare le finalità dell’iniziativa è stato il Presidente di ANCE Perugia, Giacomo Calzoni. Che ha esordito evidenziando come, anche alla luce dell’instabilità globale che rischia di accentuare le criticità del sistema socio-economico umbro, diventi cruciale, in vista della conclusione degli interventi legati al PNRR, individuare nuove fonti di finanziamento e pianificare nuove opere. Per questo, attraverso il monitoraggio dei piani triennali delle stazioni appaltanti, è stato elaborato un database contenente 1.490 opere che potrebbero essere cantierate in Umbria nei prossimi anni. Un potenziale di investimenti di circa 2 miliardi di euro, ma con una quota significativa di risorse ancora da consolidare o individuare. Ed è sulla base di questo lavoro che ANCE si propone come riferimento per un percorso volto a costruire una continuativa collaborazione tra il mondo delle imprese e le istituzioni ai diversi livelli, sviluppando – è l’invito – una comune visione strategica.

“Bisogna sentire l’esigenza di portare questa Regione, e tutte le sue articolazioni territoriali – le conclusioni di Calzoni – verso un nuovo paradigma che contempli da un lato la conservazione dei beni, della natura e della storia, ma che dall’altro non fermi lo sviluppo e la crescita. E per far questo è necessaria una sorta di cabina di regia in grado di individuare le migliori strategie per lo sviluppo delle nostre realtà territoriali“.

Il Report – illustrato nel dettaglio da Alfredo Martini (The Sign Comunicazione), che lo ha elaborato – offre una lettura strutturata della pianificazione territoriale e delle opere pubbliche in Umbria, in relazione all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e prospettiche.

Un tema sul quale si sono confrontati i rappresentanti delle Istituzioni che hanno accolto l’invito di ANCE a partecipare a questo primo incontro che ha seguito la presentazione del Report: il direttore della Regione Umbria per il Governo del Territorio Gianluca Paggi (che ha letto l’intervento dell’assessore Francesco De Rebotti); il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti; la vice presidente di ANCI Umbria, Laura Antonelli; l’assessore del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini; l’assessore del Comune di Spoleto, Giovanni Maria Angelini Paroli. Tra gli altri intervenuti, l’amministratore di Sviluppumbria Luca Ferrucci ed i consiglieri regionali Donatella Tesei, Enrico Melasecche e Laura Pernazza.