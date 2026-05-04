Terni, arrestato minorenne per droga dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro - Tuttoggi.info

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Terni, arrestato minorenne per droga dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro

Redazione

Terni, arrestato minorenne per droga dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro

Lun, 04/05/2026 - 13:03

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Un pomeriggio di ordinari controlli si è trasformato in un movimentato inseguimento a piedi tra le vie del centro cittadino, conclusosi con l’arresto di un minorenne straniero.

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni insieme ai colleghi della Stazione di Papigno, ha permesso di sottrarre al mercato dello spaccio diverse dosi di stupefacenti. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana quando una pattuglia dell’Arma, impegnata nel monitoraggio del territorio, ha tentato di avvicinare il giovane per un normale accertamento. Alla vista delle divise, il ragazzo ha reagito repentinamente, scattando in una fuga tra le vie limitrofe nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I militari si sono posti immediatamente al suo inseguimento, riuscendo a bloccarlo dopo alcune centinaia di metri. La ragione di tale resistenza è emersa chiaramente durante la successiva perquisizione personale: nelle tasche del giovane sono state infatti rinvenute le prime dosi di cocaina. Le indagini si sono poi spostate presso la comunità locale dove il minore era ospite. All’interno della sua camera, i Carabinieri hanno scoperto altre dosi di cocaina, per un peso complessivo (sommato a quanto già rinvenuto) di 11 grammi; un grammo di hashish.

Al termine delle formalità di rito espletate presso la Caserma di Via Radice, e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, il giovane è stato trasferito presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze.

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