Ue, Meloni "Importante rafforzare dialogo con Azerbaigian" - Tuttoggi.info

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Ue, Meloni “Importante rafforzare dialogo con Azerbaigian”

ItalPress

Ue, Meloni “Importante rafforzare dialogo con Azerbaigian”

Lun, 04/05/2026 - 21:03

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BAKU (ITALPRESS) – “Abbiamo condiviso l’importanza di rafforzare il dialogo tra Azerbaigian e Unione europea. Energia e
connettività sono chiaramente due ambiti nei quali l’Ue può e deve giocare un ruolo più incisivo sostenendo investimenti, favorendo
una maggiore integrazione dell’Azerbaigian nelle reti energetiche, nei network dei trasporti internazionali”. Così il presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Baku con il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev.
“Abbiamo affrontato il tema delle relazioni con l’Armenia, ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia a un pieno percorso di
normalizzazione che rappresenta una svolta storica anche grazie all’impulso impresso dagli Usa – prosegue -. Penso che il 2026
possa essere un anno cruciale per liberare tutto il potenziale di una regione dinamica come questa”.
sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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