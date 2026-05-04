Estetica Fortebraccio: un bronzo mondiale a Parigi - Tuttoggi.info

Si è svolta in questo weekend a Parigi la World Cup di Ginnastica Estetica. E’ bronzo per la squadra senior Fortebraccio Prestige, terza classificata su 15 squadre partecipanti, preceduta da due squadre finlandesi. In fase di qualificazione le atlete biancorosse avevano chiuso al 5^ posto, ma in finale hanno alzato il loro punteggio di 1.250 punti conquistando così il 3^ gradino del podio. La squadra è composta da ginnaste molto giovani ed una gara così importante è stata per loro la prima esperienza all’estero, subito a livello mondiale!

La squadra Elite fa un ottimo debutto nel long program e conquista il 5^ posto nei primi due giorni del Torneo. Un buon esordio nella World Cup attesta la squadra tra le prime 10 migliori squadre al Mondo con futuri margini di miglioramento.

Complimenti a tutte le atlete e dal tecnico Marina Zueva!