Arrone, carabinieri domano un principio di incendio in casa di anziana 90enne - Tuttoggi.info

Sabato mattina i Carabinieri della Stazione di Arrone hanno compiuto un intervento di soccorso

pubblico per un principio di incendio in abitazione, scongiurando conseguenze per la proprietaria e

le altre persone dello stabile.

Impegnati in un servizio di pattuglia, transitando per le vie del paese i militari notavano del denso

fumo nero uscire dalla canna fumaria di uno stabile. Capito subito che qualcosa non andava, si

portavano all’ingresso del palazzo e salivano le scale, trovando una donna che si era rifugiata sul

pianerottolo in quanto l’appartamento si era riempito di fumo. Rassicurata l’anziana 90enne, i

Carabinieri entravano nell’appartamento e spegnevano il principio d’incendio nel camino, poi

coprivano l’apertura con una coperta evitando che ulteriore fumo saturasse il locale.

Evitato che si potesse sviluppare un incendio con conseguenze drammatiche, gli operanti

richiedevano l’intervento dei Vigili del Fuoco che intervenivano per la bonifica degli ambienti.