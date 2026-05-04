Vitello cade in un canale di liquami: salvato dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nella mattinata di lunedì 4 maggio in località Monte della Dea per il soccorso di un vitello accidentalmente caduto in un canale di raccolta liquami.

Data l’impossibilità di raggiungere il sito o operare con l’autogru dei vigili del fuoco a causa degli spazi ristretti, le operazioni di recupero sono state effettuate mediante l’utilizzo di braghe da sollevamento e un trattore agricolo munito di forche. La squadra VVF ha tratto l’animale in salvo e ricondotto all’interno della stalla in buone condizioni.