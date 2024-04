Mercato settimanale, l'odissea continua | Sarà soppresso ancora fino a metà maggio - Tuttoggi.info

Visto il prolungarsi dei lavori per in via del Teatro Romano arriva una nuova ordinanza sindacale che impone il ritorno dei banchi non prima del 14 maggio

E’ diventata una vera e propria odissea quella del mercato settimanale di Gubbio, ormai “scomparso” da metà marzo scorso e che, ora, dovrà aspettare altre due settimane prima di tornare alla sua normale attività.

Il ritorno dei banchi era inizialmente previsto per il 30 aprile ma, visto il prolungarsi dei lavori di riqualificazione nella zona di Via del Teatro Romano – nello specifico del nuovo marciapiede – una ordinanza sindacale emanata ieri (24 aprile) ha stabilito che gli ambulanti potranno riprendere il loro lavoro nella “rinnovata” sede (che comprenderà anche il parcheggio dell’ex seminario, anch’esso interessato da un intervento) solo dopo il 14 maggio prossimo. La prima data utile è quindi quella del 21 dello stesso mese.

La vicenda del mercato settimanale è iniziata lo scorso 23 gennaio, con il trasferimento – causa i lavori di rigenerazione urbana in Piazza 40 Martiri – nell’area del parcheggio del Teatro Romano, dove però il fondo stradale si è rivelato inadeguato soprattutto nei giorni di pioggia. Dopo le polemiche furenti degli ambulanti, ritrovatisi con fango e acqua sulla merce, il caso è arrivato addirittura in Consiglio comunale, durante il quale era emersa anche l’ipotesi di spostare il mercato nel piazzale antistante alla Coop, poi tramontata per la troppa lontananza dal centro storico.

L’amministrazione ha perciò deciso di optare per la soluzione parcheggio dell’ex seminario e via del Teatro Romano, dove però è attualmente aperto il cantiere del nuovo Polo Intermodale per il trasporto pubblico. Non resta, dunque che aspettare un altro mese ma la pazienza, da parte di coloro che con il mercato ci lavorano, ora sembra essere del tutto finita. Il caso potrebbe infatti finire anche in tribunale.