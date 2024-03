Mercato al Teatro Romano, giunta valuta spostamento "Parcheggio Coop soluzione più consona" - Tuttoggi.info

Dopo le polemiche il Consiglio approva mozione su nuovo trasferimento, l'assessore Uccellani "C'è solo un luogo poco lontano dal centro storico che possa contenere tutti e 106 i banchi"

Dopo i numerosi disagi legati a viabilità e superficie sterrata (“un disastro in caso di pioggia”), alla fine, l’amministrazione comunale valuterà se spostare il mercato settimanale di Gubbio dal parcheggio del Teatro Romano in altra sede “più consona”.

Il trasferimento (temporaneo) dei 106 banchi del mercato dalla sede storica di Piazza 40 Martiri, a causa degli attuali lavori di rifacimento, è stato infatti criticato da più parti, sia dai commercianti della zona che dagli stessi ambulanti, alcuni dei quali hanno pure “disertato” gli ultimi appuntamenti. Il Consiglio comunale, proprio ieri (14 marzo) ha così approvato una mozione – illustrata da Carini (Lega) e condivisa da Martinelli, Brunetti e Minelli (Gruppo Misto) – per trasferire ulteriormente il mercato in un luogo grande abbastanza da contenere tutti (senza terra o fango).

La soluzione migliore, che sembrerebbe anche l’unica possibile e realistica – come riferito dall’assessore al Commercio Giovanna Uccellani – è quella del parcheggio della Coop, in piazzale Martiri della Resistenza. Il membro della giunta Stirati – che ha comunque sottolineato come la scelta del Teatro Romano e della via omonima fosse stata in precedenza “concordata con le associazioni di categoria e gli operatori” – ha detto di avere fatto sette diverse valutazioni rispetto agli spazi consoni per 106 banchi, “tutti peraltro occupanti uno spazio tra i 20 e i 60 metri quadrati“.

Dato l’enorme spazio che prendono i banchi – “a San Pietro ce ne sarebbero stati solo 30, a San Giovanni 6, al parcheggio davanti allo stadio 70 e nel parcheggio dell’ex seminario 75 (con la strada comunque occupata)” – l’unica sede dove portare un mercato di queste dimensioni è proprio il parcheggio della Coop, anche e soprattutto “per non spostarlo troppo dal centro storico e non svantaggiare i diretti protagonisti. Siamo sempre andati incontro alle richieste di tutti e, anche in questo caso, valuteremo lo spostamento” ha aggiunto Uccellani.

In Aula Baldinelli (Gruppo Misto) ha mostrato riserve su questa soluzione “per un possibile quanto probabile intasamento del traffico, e di conseguenza un problema di sicurezza stradale in una zona molto vicino alla variante”. Perplessità espresse anche da Goracci (Gubbio Rinasce libera) che ribadendo come “quello del Teatro romano non sia nemmeno un parcheggio” ha proposto di portare i banchi addirittura lungo gli 800 metri della bretella di via Madonna dei Perugini, “inutilizzata ormai da 2 anni e non tanto più lontana dal centro della Coop”. Per Rughi (M5S), invece, “non ha senso né spostare il mercato dal centro né occupare il parcheggio della Coop”.