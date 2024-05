Roberto Ganganelli diventa Cavaliere di San Marino per meriti culturali - Tuttoggi.info

Il giornalista, saggista e perito numismatico di San Giustino ha ricevuto l'onorificenza dal Segretario di Stato alla Cultura della Repubblica sammarinese

Roberto Ganganelli è stato insignito del grado di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata dal Segretario di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino, l’onorevole Andrea Belluzzi (nella foto).

La motivazione dell’onorificenza sottolinea il valore delle iniziative realizzate da Ganganelli per il recupero, musealizzazione e tutela del patrimonio numismatico e filatelico nazionale sammarinese. Monete e francobolli, infatti, rappresentano per San Marino – come per ogni nazione – segni primari di identità istituzionale, oltre che strumenti funzionali dalla storia antica e importante.

Giornalista, saggista e perito numismatico, nato a Città di Castello nel 1974 e residente in Altotevere, dal 2018 Ganganelli opera nella Repubblica di San Marino come consulente degli Istituti Culturali e ha curato il progetto e l’allestimento del MFM Museo del Francobollo e della Moneta (di cui è tuttora conservatore) che, dalla sua apertura nel luglio 2021, già conta oltre 70.000 visitatori e rappresenta una delle realtà culturali più dinamiche nel sistema cultura della piccola repubblica, organizzando conferenze e mostre dedicate a monete, medaglie, francobolli e storia postale, attività didattiche e divulgative, iniziative in sinergia con istituzioni sammarinesi e italiane.

Roberto Ganganelli è editore e direttore del quotidiano online Cronaca Numismatica e collabora con Poste San Marino SPA (di cui è membro del Comitato Tecnico Artistico), AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) e case editrici come Editalia Treccani Reti. È autore di numerosi volumi fra cui ‘Il marengo nella storia d’Italia’, ‘NumInt. Numismatica e intelligence’ e ‘Laura Cretara. La Signora delle Monete’. È inoltre direttore scientifico della Fondazione Antica Zecca di Lucca, membro del Consiglio direttivo della Società Numismatica Italiana, del Comitato Numismatico Italiano NIP, socio dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici – di cui è stato presidente – e dell’American Numismatic Association.

L’Ordine Equestre di Sant’Agata è stato istituito a San Marino nel 1923 per premiare i cittadini stranieri meritevoli per il progresso sociale, economico e culturale della Repubblica. Di recente, fra gli altri, hanno ricevuto onorificenze di Sant’Agata la presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato Stefania Craxi, il pittore brasiliano Kobra, l’attore Christian De Sica e l’astronauta Walter Villadei.