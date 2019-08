Mensa scolastica Spoleto, iscrizione entro il 31 agosto

Sono stati pubblicati nella homepage del sito istituzionale del Comune e alla sezione servizi (clicca qui) l’informativa e i moduli per l’iscrizione alla mensa scolastica per l’anno 2019/2020. L’iscrizione, che deve essere effettuata entro sabato 31 agosto, non è necessaria per coloro che sono già iscritti al servizio, mentre è obbligatoria per chi cambia ciclo d’istruzione o per richiedere agevolazioni o riduzioni.

Per quanto riguarda i pasti consumati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, per coloro che non hanno ancora effettuato il pagamento si consiglia di farlo sempre entro il 31 agosto, per permettere al gestore del servizio di poter lavorare le pratiche (i tempi tecnici necessari a chiudere ogni singola posizione debitoria è di circa 7 giorni) e garantire la somministrazione del pasto a tutti i bambini fin dal primo giorno di scuola.

Chiaramente, in caso di pagamento e saldo del debito o in caso di iscrizione in data successiva al 31 agosto, i pasti saranno comunque garantiti al termine della lavorazione della pratica (ad esempio, se il pagamento o l’iscrizione viene effettuata il 10 settembre, ossia l’ultimo giorno utile prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, i sette giorni necessari alla lavorazione della pratica, potrebbero comportare l’erogazione del pasto a partire dal 17 settembre).

Il servizio di mensa scolastica è attivo presso le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Spoleto ed è garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti, previa richiesta da parte del genitore.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata attraverso la modalità on-line registrandosi al sito www.panperfocaccia.net, oppure:

· direttamente presso il Consorzio Abn, Via degli Ulivi n. 1 (c/o self service Sale in Zucca) Spoleto;

· spedita per posta al medesimo indirizzo;

· inviata tramite fax al n. 0743-520444;

· inviata tramite posta elettronica certificata a bpiucooperativasociale@pec.it; allegando copia del documento di identità in ogni caso.

La richiesta di iscrizione viene effettuata compilando l’apposito modulo unico disponibile presso:

· il Consorzio Abn, via degli Ulivi n. 1 (c/o self service Sale in Zucca) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;

· le Segreterie didattiche delle Scuole del Comune di Spoleto;

· il Centro Servizi al Cittadino;

· il sito internet all’indirizzo: www.panperfocaccia.net;

· il Sito internet del Comune di Spoleto all’indirizzo: www.comune.spoleto.pg.it.

