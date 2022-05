"Master cavalieri", al via le selezioni | Iniziata la Scuola di formazione

Unidici domande

L’iniziativa, salutata con entusiasmo da tutto il mondo “quintanaro”, ha avuto subito un importante riscontro. Sono state, infatti, undici le richieste di partecipazione al “master” da parte di ragazzi, non solo dell’Umbria, ma provenienti anche dalle Marche e dalla Toscana. Il prossimo appuntamento è previsto per il 13 maggio quando verranno completate le attività di pre-selezione dei partecipanti.

Scuola di formazione

Sempre il 13 maggio nell’ambito del “Master cavalieri” partiranno gli incontri della “scuola di formazione”. Per l’area medico-veterinaria le lezioni, tenute dai Componenti della Commissione Veterinaria dell’Ente Giostra, saranno finalizzate al fornire una preparazione per migliorare la cura e il benessere del cavallo. Nell’area giuridica, esperti di diritto sportivo, di diritto penale e civile nello sport tratteranno i temi di legislazione di tutela degli animali, di responsabilità disciplinare, civile e penale nello sport, con approfondimenti dei contenuti dei regolamenti di gara. Ai Medici ed Operatori sanitari dell’area medica è affidata la parte di formazione per la medicina dello sport, la traumatologia e la preparazione atletica del Cavaliere.