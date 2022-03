Quintana, nasce la Scuola di alta formazione per i cavalieri di Giostra

A maggio al via le prime lezioni. Attenzione anche agli aspetti giuridici

Non si ferma la creatività della Quintana. L’ultima novità è il “Master Cavalieri di Giostra”, presentato a Palazzo Candiotti. Davanti ad un folto pubblico è stata illustrata la genesi e le finalità di questa importante iniziativa fiore all’occhiello della nostra manifestazione.

La possibilità prevista nello Statuto

E’ lo Statuto dell’Ente Giostra della Quintana a prevedere, tra le finalità dell’organismo stesso, la promozione dello sport equestre ed è sulla scia di questo intendimento che prende vita il progetto “Master Cavalieri di Giostra”. Si tratta di una scuola di formazione per cavalieri di giostre di antico regime.

Per cavalieri e scuderie

L’iniziativa, fortemente voluta da tutto il mondo quintanaro, si rivolge a giovani con un’adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate FISE che vogliano specializzarsi nel settore delle giostre antiche. Il progetto è rivolto, inoltre, a fornire un’adeguata preparazione anche al personale delle scuderie rionali con riferimento alle più opportune tecniche di allenamento e di tutela del benessere del cavallo. Il Comitato di gestione del “Master Cavalieri di Giostra” sarà presieduto da Domenico Metelli, Presidente dell’Ente Giostra della Quintana, dal segretario generale dell’Ente avv. Mauro Carboni, dal Presidente della Commissione Tecnica Lucio Cacace, dal Rappresentante dei Priori Andrea Ponti e dal Priore del Rione Giotti Alfredo Doni. Il ruolo fondamentale di Responsabile Tecnico del progetto sarà ricoperto dal Conte Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione ai Giochi di Seoul 1988 e di Atlanta 1996 e grande amico della Quintana. Gli istruttori verranno selezionati tra soggetti in possesso di qualifiche riconosciute ed esperti nell’ambito delle giostre di antico regime.

Aspetti giuridici

Come detto il Master non è mirato solamente alla formazione tecnica di nuovi cavalieri di giostra, ma anche ad una crescita a 360° gradi di tutto il personale che ruota intorno alle scuderie rionali, questo grazie alla collaborazione all’iniziativa della Commissione Veterinaria dell’Ente Giostra, presieduta dal professor Marco Pepe. Saranno, quindi, affrontati con un taglio operativo e non solo teorico, argomenti finalizzati alla salvaguardia dell’animale e ad interventi di primo soccorso. Saranno trattati anche aspetti di tipo giuridico con una formazione mirata all’approfondimento della legislazione sulla tutela degli animali e alla conoscenza dei regolamenti di gare e competizioni sportive equestri. Anche la preparazione fisica del cavaliere non sarà trascurata, saranno esperti in discipline mediche e motorie a fornire le giuste indicazioni per il corretto allenamento.

Lezioni al via a maggio

Le tempistiche del “Master Cavalieri di Giostra”, che si svolgerà a Foligno presso il centro FISE di Lorenzo Paci da trent’anni protagonista della nostra Giostra, saranno estremamente serrate. Entro il mese di aprile verranno completati tutti i passaggi “burocratici” per poter iniziare, entro, la metà di maggio con le prime lezioni.