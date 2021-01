Massa Martana, approvato il Piano regolatore aggiornato - Tuttoggi

Nel piano si è data molta attenzione all'integrità fisica del territorio riconoscendo anche l'identità agricola di diverse località e inserendo borghi prima non identificati

Il Comune di Massa Martana ha un Piano regolatore aggiornato ed adeguato alle ultime normative, tra i pochi Municipi in Umbria.

Il 30 dicembre 2020, nell’ultima seduta annuale del Consiglio comunale, infatti, è stata approvata la variante al Prg Parte Operativa adeguandosi così alla variante strutturale.

Quest’ultima era stata adottata ad aprile 2019 e il 30 dicembre 2020 sono state, quindi, approvate le modifiche relative all’adeguamento alla legge regionale 2/2015 e s.m.i., nonché all’accoglimento delle richieste pervenute dai cittadini interessati.

Con tale approvazione si chiude un percorso che porta Massa Martana ad avere un Piano Regolatore aggiornato secondo l’ultima normativa in materia. Un dato questo che pochi Comuni in Umbria possono vantare di avere. Un successo che riguarda non solo l’Amministrazione comunale, ma tutta la comunità di Massa Martana.

L’iter, soprattutto nella parte strutturale, è stato lungo e complesso protraendosi anche oltre le aspettative in seguito ai diversi cambi di legge e normative. Un piano, comunque, all’avanguardia in quanto in linea con le norme emanate già dal 2006.

Un ringraziamento – viene espresso dall’amministrazione comunale – all’architetto Miro Virili che ne ha curato la stesura e all’Ufficio Tecnico comunale con la responsabile del servizio l’ingegnere Marianna Grigioni che ha seguito tutto l’iter. In tale piano si è data molta attenzione all’integrità fisica del territorio riconoscendo anche l’identità agricola di diverse località e inserendo borghi prima non identificati.