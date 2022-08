Martiri di Fiesole, Nocera rendere onore a Fulvio Sbarretti - Tuttoggi

Martiri di Fiesole, gli eroi che si consegnarono ai tedeschi per salvare 10 civili tenuti in ostaggio e morti fucilati dai nazisti

A Nocera, nel primo pomeriggio del 12 agosto, alla presenza del Sindaco On.le Virginio Caparvi, del Comandante Provinciale Carabinieri di Perugia, Col. Stefano Romano, dei rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e del fratello Pasquale, si è svolta la cerimonia commemorativa del Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Fulvio Sbarretti, caduto, unitamente ai commilitoni Alberto La Rocca e Vittorio Marandola, in quella tragica giornata del 12 agosto 1944 a Fiesole.

Martiri di Fiesole

L’Arma ha voluto tributare il solenne onore e riconoscenza a coloro che, tristemente noti come i “Martiri di Fiesole”, compirono un gesto di eroismo, alto valore morale e profonda umanità, donando la loro vita consegnandosi alle truppe tedesche per salvare 10 civili tenuti in ostaggio e venendo subito dopo fucilati. Il momento del ricordo ha visto dapprima la deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba del caduto, poi la Santa Messa e a seguire una semplice ma significativa cerimonia con la deposizione di una corona di alloro al monumento del caduto in località Bagnara di Nocera Umbra.