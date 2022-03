Maria morta a 17 anni, la verità dall’autopsia

Dopo la denuncia della famiglia della studentessa, morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, la Procura ha aperto un fascicolo

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Maria Elia, la studentessa 17enne morta domenica in ospedale, dove si era recata per un malore, con qualche linea di febbre e mal di gola. Al triage il tampone aveva dato esito negativo per il Covid, contro il quale aveva completato il ciclo vaccinale.

Ma al Santa Maria della Misericordia le sue condizioni sono subito peggiorate, tanto che è stata sedata e intubata, ma non ce l’ha fatta.

La Procura ha aperto un fascicolo ed è stata disposta l’autopsia per capire le cause del decesso. I genitori hanno presentato denuncia: non per accusare qualcuno, spiegano, ma per sapere la verità – ed avere eventualmente giustizia – sulla morte di una ragazza di soli 17 anni, che non soffriva di malattie pregresse.

Il padre, Gennaro Elia, chiede il sostegno degli amici “cosciente di aver intrapreso un percorso Giudiziario lungo, tortuoso ed oneroso… Ma Voglio la verità per Maria”.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità la comunità di Balanzano, dove Maria, originaria della Calabria, viveva. In segno di lutto, il Bar Frenk di Balanzano ha sospeso per una settimana tutti gli eventi musicali.

Ancora grande la commozione all’ISS Cavour Marconi Pascal di Perugia, la scuola che Maria frequentava. “Amavi la solitudine, ma avevi veri amici” le hanno scritto i compagni della classe IIIA2.