Maremmani sul Subasio, 'salvati' dopo cinque giorni | Sono senza chip - Tuttoggi

Si trovano al canile sanitario di Assisi in attesa del proprietario o di qualcuno che se ne voglia prendere cura

Presumibilmente abbandonati sulla cima del monte Subasio con un po’ di crocchette, avvistati per la prima volta martedì, nel giro di cinque giorni erano arrivati alla Rocchicciola e poi finiti addirittura a Costa di Trex: ma alla fine lo spiegamento di forze dell’ordine, servizio veterinario e le tante segnalazioni dei cittadini (tutti ringraziati dalla giunta) hanno permesso di recuperare due cani maremmani, un maschio e una femmina di circa due anni di età, che da qualche giorno si aggiravano spaesati lungo la strada provinciale 249 e tra le case della frazione di Costa di Trex.

Sul posto i carabinieri forestali di Assisi, che hanno delimitato la zona in sicurezza e il Servizio Veterinario della Asl Umbria 1, Randagismo e Igiene Urbana, di cui è responsabile Brigitta Favi. Il tecnico accalappiatore Alessandro Pezzanera ha scoperto purtroppo che i due maremmani erano molto spaventati e non potevano essere avvicinati con i metodi tradizionali. Alla fine è riuscito a prendere in braccio il maschio e a caricarlo sul furgone, a quel punto ha aspettato che la femmina da sola si avvicinasse per raggiungere il suo compagno. I due cagnoloni sono sprovvisti di microchip, la conseguenza è che adesso si trovano al canile sanitario di Assisi in attesa del proprietario o di qualcuno che se ne voglia prendere cura.