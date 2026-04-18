Nel tribunale di Spoleto l'omaggio al procuratore Riggio - Tuttoggi.info

Nell’Aula di Corte d’Assise, Tribunale, Procura della Repubblica e foro di Spoleto hanno reso omaggio alla figura del dott. Gianfranco Riggio, già Procuratore Capo e scomparso nei giorni scorsi all’età di 85 anni.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Pietro Morichelli ne ha ricordato il grande prestigio, l’apprezzatissimo impegno professionale, lo stile della sua azione, oltre che gli esemplari rapporti con il mondo dell’avvocatura, caratterizzati da puntale rispetto e preziosa collaborazione.

A sua volta, esprimendo il cordoglio del Consiglio Giudiziario Distrettuale l’avvocato Domenico Benedetti Valentini ha auspicato una perenne e grata memoria del territorio sia per Gianfranco Riggio quale illustre magistrato di alto merito nel contrasto agli illeciti e alla delinquenza organizzata, sia per l’uomo fattosi amare per una vita costellata di eventi importanti ma anche di dure prove affrontate con animo straordinario.

La Presidente del Tribunale dott.ssa Claudia Matteini si è associata alle espressioni di cordoglio con convinta intensità per la perdita del benemerito collega il quale, tra l’altro, ha destinato la propria sepoltura nelle colline di Todi, dove ha lungamente risieduto durante il suo mandato a capo della Procura spoletina. Ha quindi fatto osservare un minuto di silenzioso raccoglimento in apertura dell’udienza collegiale penale.



