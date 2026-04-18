Niente taser, ma con la bodycam i vigili di Perugia - Tuttoggi.info

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Niente taser, ma con la bodycam i vigili di Perugia

Redazione

Niente taser, ma con la bodycam i vigili di Perugia

Sab, 18/04/2026 - 10:21

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Sì unanime della Commissione consiliare affari istituzionali del Comune di Perugia all’utilizzo della bodycam per la polizia locale, la telecamerina personale che filma tutte le azioni fatte da un agente. Un sistema applicato principalmente per evitare abusi o comunque l’uso di una forza sproporzionata da parte delle forze di polizia.

La proposta di estendere questo sistema anche alla polizia locale di Perugia è stata avanzata dal Movimento 5 stelle. Per Antonio Donato, consigliere che la sindaca Ferdinandi ha delegato alla sicurezza, l’utilizzo di dispositivi bodycam costituisce misura idonea a rafforzare la sicurezza degli operatori di polizia locale, nonché a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa.
Tali strumenti, infatti, rappresentano un efficace mezzo di prevenzione dei conflitti e di tutela sia degli operatori sia dei cittadini.

Donato ha ribadito che l’Amministrazione comunale intende rafforzare le politiche di sicurezza urbana e di tutela degli operatori della Polizia Locale, promuovendo strumenti innovativi idonei a garantire maggiore efficacia, trasparenza e fiducia nei confronti dei cittadini.

Restano da organizzare gli aspetti tecnici legati al trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo delle telecamere.

La comandante della polizia locale Nicoletta Caponi ha espresso parere favorevole alla proposta in quanto la dotazione delle apparecchiature indicate può contribuire a rafforzare le azioni volte al controllo del territorio, da parte della polizia locale, sia sul fronte della sicurezza per il cittadino sia sul fronte della tutela dell’operatore. La comandante ha ricordato che già sono state acquistate due bodycam, che sono state utilizzate unitamente al taser nel periodo di sperimentazione di quest’ultimo.

Il dibattito in Commissione ha poi appunto toccato la dotazione del taser, le pistole elettriche che l’amministrazione Romizi aveva introdotto in via sperimentale e che la Giunta Ferdinandi ha eliminato, perché ritenute pericolose.

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