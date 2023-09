Manutenzioni a Spoleto, il calendario degli interventi dell’Ase

Gli interventi dell'Ase su verde pubblico di Spoleto, strade, scuole ed altro in programma per questa settimana

Nuova programmazione settimanale per l’esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione da parte dell’A.Se. Spoleto. Sono diversi gli interventi previsti da oggi fino alla fine della settimana.

Da questa mattina (lunedì 18 settembre) le squadre hanno iniziato la decespugliazione delle strade di Rapicciano, Fogliano – Giuncano, Sterpeto e Meggiano, mentre il taglio dell’erba è in programma nelle aree verdi degli abitati di Cortaccione.

Prevista in questi giorni anche la potatura di alcune alberature in Largo Giuseppe Ermini, nell’area intorno alla sede di Spoleto dell’Archivio di Stato e nell’area verde della scuola media Luigi Pianciani.

Per quanto riguarda le strade comunali la manutenzione interesserà la chiusura degli avvallamenti formatisi in via Eduardo de Filippo, nella zona di Poreta e lungo la strada che conduce a Patrico, con sistemazioni che riguarderanno anche la segnaletica stradale per il mercato del venerdì, insieme a quella verticale in via Norcia, via Cascia e via Pontano.

Tra gli interventi programmati fino a venerdì 22 settembre c’è anche la pulizia dei canali di gronda all’asilo nido “Il Bruco” di San Giacomo; per la pubblica illuminazione la verifica degli armadi stradali nei settori A1, A2 e B1 e la riparazione delle lampade e degli impianti spenti; l’innaffiamento delle fioriere presenti in città e la tinteggiatura della sede della Polizia Locale in piazza Garibaldi.