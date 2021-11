Manutenzione alla rampa di accesso alla Flaminia | Via ai lavori

Al via i lavori. Ecco come cambierà la viabilità

A partire da mercoledì 10 novembre, il Comune di Foligno, tramite ditta specializzata, provvederà alla manutenzione straordinaria del manto di usura di un tratto della rampa che dalla rotatoria di Madonna di Fiamenga conduce alla strada statale 75 Centrale Umbra e alla strada statale 3 Flaminia. L’intervento consisterà nel rimuovere la parte di pavimentazione stradale maggiormente deteriorata e nel rifare l’asfalto.

Cambio alla viabilità

La realizzazione dell’opera comporterà la chiusura in entrata della rampa dal punto di innesto sulla rotatoria di Madonna di Fiamenga con l’obbligo, per chi vuole raggiungere la SS75 e la SS. 3, di proseguire verso Spello. Il senso di marcia in ingresso su Foligno dalla strada statale 75 e dalla strada statale 3 rimarrà invariato. I lavori dureranno 2 giorni. “Prosegue l’opera di manutenzione delle strade nel territorio comunale”, ha detto il vicesindaco Riccardo Meloni, che ha la delega ai lavori pubblici.