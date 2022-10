Manini Prefabbricati 'regala' 100 alberi per la riforestazione del Parco delle Madonie - Tuttoggi

L'azienda assisana sceglie di essere sempre più green: altri 10 alberi verranno piantati ogni commessa ottenuta

Cento alberi e arbusti per contribuire all’attività di riforestazione di Rete Clima presso il Parco delle Madonie, in Sicilia: nell’area di intervento, interessata da importanti incendi nell’estate 2021, sarà effettuato un ripopolamento di specie autoctone (faggio e macchia mediterranea in primis) e la cura post impianto fino a maturità. È un’altra delle azioni messe in atto dall’azienda assisana Manini Prefabbricati nell’ambito dell’adesione dell’azienda alla Campagna Nazionale Foresta Italia promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e Pefc e patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica e dal ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali).



“Un’azienda di produzione di manufatti industriali genera numerosi impatti ambientali, che comprendono anche le emissioni atmosferiche di CO 2 e di altri gas serra. Da questa consapevolezza parte però il nostro impegno e la nostra sfida tecnologica e culturale verso una ingegneria sostenibile che “restituisca” al territorio e all’ambiente risorse e opportunità”, spiegano da Manini Prefabbricati, ricordando che la partnership con Rete Clima è stata storicamente avviata con il progetto CO 2 Web, che ha previsto l’analisi delle emissioni generate dall’hosting del sito web del gruppo nel 2021. Le emissioni sono state poi annullate grazie all’acquisto di crediti di carbonio a sostegno di un progetto internazionale di tutela ambientale, certificato secondo lo standard VCS-Verra, per generare un impatto ambientale positivo di pari misura (carbon offsetting). La carbon neutrality del sito è stata infine attestata con il rilascio di un Green label “CO 2 emission zero® website”.

Oltre a poter monitorare la crescita degli alberi attraverso uno spazio ad hoc sul sito dell’impresa, Manini Prefabbricati ha deciso di integrare la piantagione di alberi nel proprio modello di business: per ogni nuova commessa, Manini “regalerà” infatti al proprio bosco diffuso nuove 10 piante tra alberi e arbusti che verranno curati fino al loro completo attecchimento. (Foto di repertorio via Unsplash)