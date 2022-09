Maltempo, strade come fiumi in Altotevere | Vigili del fuoco impegnati su più fronti - Tuttoggi

Le zone più colpite sono quelle di Città di Castello e Trestina, oltre a numerosi allagamenti si segnalano anche piante pericolanti e smottamenti

Un pomeriggio intero di pioggia ininterrotta e, poco prima delle 19, condizionato anche dal vento. Non è affatto confortante la situazione in Altotevere, dove con il passare delle ore continuano a moltiplicarsi i disagi.

Le zone più colpite in assoluto sono quelle di Città di Castello e Trestina, dove molte strade si sono trasformate in vere e propri fiumi (sotto la situazione in via Parini), con i vigili del fuoco al lavoro con più mezzi.