Malore fatale mentre guida, muore Gianfranco Scardabozzi fondatore della Bacigalupo - Tuttoggi

Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto, nella zona di Uncinano è riuscito ad accostare lungo la strada, ma poi per lui non c’è stato scampo, nonostante i soccorsi del personale del 118. E’ morto così, a 76 anni, nel primo pomeriggio del giorno di Natale, Gianfranco Scardabozzi.

Imprenditore e storico presidente della squadra di calcio Bacigalupo di Morgnano, Scardabozzi era conosciuto praticamente in tutta la città di Spoleto. In tanti ricordano le sue doti umane, la sua pacatezza, la sua generosità, in ambito lavorativo così come in quello sportivo.

A ricordarlo in modo particolare è la società calcistica BM8, nata dalla fusione della Bacigalupo con la M8: “Era un pezzo di noi, era parte di noi. Spoleto perde uno degli ultimi Signori del calcio, Scarabozzi era il calcio. Sempre a supportarci al di là della rete, e la foto non è casuale, sempre sugli spalti anche nelle trasferte più lontane, sempre con noi. Alla Famiglia giungano le più vive condoglianze per la morte di Gianfranco da tutti noi della BM8 Spoleto che lo abbiamo sempre apprezzato per la sua pacatezza, i suoi sorrisi e per la sua voglia di calcio”.