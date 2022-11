Magia di Olivieri, il Perugia batte il Genoa 1-0 | Le pagelle

Il Perugia si conferma a suo agio con le big e con una magia di Olivieri stende il Genoa 1-0 inguaiando il tecnico rossoblu Blessin. Brivido nel finale per i biancorossi, quando Strootman mette in rete al secondo minuto di recupero. Gol che l’arbitro inizialmente annulla tra le proteste dei calciatori del Perugia, salvo poi essere richiamato dal Var e annullare per un evidente fallo dell’olandese sul portiere Gori.

Tanto agonismo, ma poche occasioni per le due squadre. Con la punizione di Bartolomei sventata in tuffo da Semper e, dall’altra parte, con Puscas che da buona posizione in area strozza a lato il tiro dopo la triangolazione con Coda.