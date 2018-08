Madonna del Pozzo Spoleto, inaugura l’installazione di Tommaso Faraci “The Great Shiver”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

OPUS & LIGHT” STUDIO A’87 / SPOLETO Chiesetta MADONNA del POZZO, Porta Monterone 5 – (dal 22 agosto al 10 settembre 2018)

Progetto: STUDIO A’87 – con la collaborazione di Palazzo Collicola Arti Visive e Comune di Spoleto.

TOMMASO FARACI “THE GREAT SHIVER”

Inaugurazione: Mercoledì 22 luglio, dalle ore 18 (visibile giorno e notte ad orario continuato fino al10 settembre).

Unearthly Apparatus.

A Black Iron Sun Rising Upon A Stone Pale Moon.

Vacuum Wide Bride Divides In Lines A Sacred Sign Blind Knotting Tight Ancient Murmured Rhymes.

Extasy. Anguish. Desire. Terror.

Right. Atrium. Left. Atrium.

Right. Atrium. Left. Atrium.

Right. Atrium. Left. Atrium.

Right. Atrium. Left. Atrium.

TOMMASO FARACI Born 1985 in Spoleto, lives and works in Umbria. Studied painting at the Academy of Fine Arts ”Pietro Vannucci”, Perugia. In 2008 he won an Erasmus scholarship for the Akademia Sztuk Pieknych, Cracow. Since 2010 collaborates with the Anna Mahler International Association and from 2015 with Mahler & Lewitt Studios. In 2011 worked with Studio Arnaldo Pomodoro, Milan.

Group exhibitions: 2006. Del fare e del vedere, by Academy of Fine Arts “P. Vannucci”, C.E.R.P. Rocca Paolina, Perugia; 2008. Fleurs. Opere d’amore, by Francesco Santaniello, Teresa Dominijanni, Studio A’87, Ex Monte di Pietà, Palazzo Comunale, Spoleto; 2009. Dinamiti & Orchidee, by Tommaso Faraci, Michele Santi, Paolo Romani, Eremo delle Grazie, Spoleto; 2010. K. Film festival by Luca Valentino Paluello, Castello di Pissignano, Campello sul Clitunno. 2011. LuciSorgenti 2, by Miriam Montani, Caterina Terzetti, Museo Civico di S.Antonio, Cascia; 54° Biennale di Venezia, by Gianluca Marziani and Vittorio Sgarbi, Umbria Pavillion, Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto; T.A.M. by Jacqueline Ceresoli, Massimo Sassi, Museo Arnaldo Pomodoro nel Montefeltro, Pietrarubbia; 2013. VIII Viaggiatori sulla Flaminia, by Studio A’87, Emanuele De Donno, Giuliano Macchia, Franco Troiani, Palazzo Mauri, Spoleto; Malizie sul Perugino, by Massimo Duranti, Antonio Carlo Ponti, Andrea Baffoni, Francesca Duranti, Corciano Festival, Corciano; 2014. Arti/ficio, by Fabbroni Foundation, C.E.R.P. Rocca Paolina, Perugia; 2014. Ultra/Ultrared, by Viaindustriae, w. publishing partners: Dot Radio, Sound Archive “O. Trotta”; 2015. BACULUS, by E.De Donno, G.Marziani, F.Troiani, Orti del Sole / Cedrav Cerreto di Spoleto / National Archeological Museum / Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto. SPOLETO2015 / Nuove Generazioni, Xylon Museum + Werkstatten, Schwetzingen (D). 2016. Spoleto Contemporanea. Palazzo Collicola Arti Visive, Spoleto. by Gianluca Marziani, Aurora Roscini Vitali, Davide Silvioli, Cecilia Metelli, Studio A’87, Andrea Tomasini. 2018. 3SOME, Sala degli Orafi, Spoleto.

Personal exhibitions: 2010. Luoghi Primi curated by Cecilia Metelli, with the patronage of the Anna Mahler International Association, Palazzo Martorelli, Spoleto. 2014. Effimera / Ermetica / Amniotica, curated by Cristina Marinelli, Little Italy Hostel, Perugia. 2018. The Great Shiver, Chiesa della Madonna del Pozzo, Spoleto.

Anno 20° del progetto “Opus & Light” di Studio A’87 (1998-2018). Nella Chiesetta della Madonna del Pozzo dei Miracoli, a cadenza mensile o bimestrale, sono ospitati interventi di singoli artisti italiani e stranieri a confronto con la specificità del luogo impreziosita da un ciclo di affreschi che racchiude in sé un intero secolo della storia della pittura italiana 1493-1600.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa