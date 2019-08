Lutto nel giornalismo in Umbria, è morto Francesco Locatelli | Domani i funerali

La città di Perugia ed il mondo del giornalismo umbro piangono la scomparsa di Francesco Locatelli, giornalista e speaker di Umbria Radio, morto martedì mattina dopo una lunga malattia. Classe 1959 (avrebbe compiuto 60 anni a novembre), nato a Genova, da sempre era impegnato nei media diocesani perugini ed umbri ma anche nel mondo della pallavolo. Per anni in forze al settimanale cattolico La Voce, era poi passato ad Umbria Radio. Emittente che oggi lo piange, così come i tanti colleghi che lo hanno conosciuto ed hanno intrecciato la loro carriera professionale con la sua.

I funerali si terranno domani (7 agosto) pomeriggio a Perugia presso la chiesa dei Santi Andrea e Lucia in Piazza Piccinino.

“Se ne è andato in silenzio, allontanandosi da tutto, nei mesi scorsi, – ricordano i colleghi di Umbria Radio – per non disturbare mostrando quel tratto signorile che lo distingueva da sempre. Una scomparsa che addolora tutti noi colleghi e tutti coloro che lo conoscevano, in particolare dentro l’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve, dove Francesco aveva da sempre prestato la sua professione al servizio dei media diocesani”.

L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria ricorda con profonda commozione il collega Francesco Locatelli, prematuramente scomparso. “Un giornalista scrupoloso, un uomo buono, un amico sincero – così lo ricorda Roberto Conticelli, presidente dei giornalisti umbri -. Con Francesco se ne va una persona squisita, riservata ma generosa e disponibile, oltre che un professionista attento e affidabile. Lo ricordo in tanti momenti di confronto e per l’attenzione che egli ha sempre avuto verso la categoria. Amava il giornalismo e svolgeva la professione con garbo e profondità d’animo, i suoi tratti caratteristici. Sono vicino alla famiglia e ai colleghi di Umbria Radio”.

Al cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti si unisce quello dell’Associazione Stampa Umbra attraverso il presidente Marco Baruffi.

“Aggiungo di cuore il mio cordoglio a quello dei giornalisti umbri, che piangono la morte di Francesco Locatelli, cronista serio e scrupoloso, persona dotata di grandi valori umani”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi. “Esprimo – prosegue Porzi – condoglianze alla famiglia e al mondo della stampa e dell’informazione dell’Umbria, anche a nome dell’Assemblea legislativa”.

Con grande tristezza e cordoglio, tutto lo staff della Bartoccini Fortinfissi e le associazioni a lei collegate si uniscono al dolore di amici e parenti per la prematura scomparsa. Con la grande discrezione e dignità che lo hanno sempre contraddistinto, negli ultimi tempi si era messo in disparte per dedicarsi completamente ad un male, che purtroppo oggi ha avuto la meglio. Ci lascia un amico, oltre che un professionista serio e competente. Le parole del presidente Antonio Bartoccini: “Conosco Francesco da oltre vent’anni, un grande appassionato e competente giornalista della pallavolo. Mi dispiace che dopo avere scritto tutta la scorsa stagione delle nostre vittorie e raccontato con la sua voce le gare disputate al Palabarton, non potrà essere con noi a documentare la nostra prima avventura in Serie A1”.

L’Associazione Amici di Spoleto presieduta da Dario Pompili, appresa la notizia della scomparsa del giornalista Francesco Locatelli, esprime il più profondo cordoglio sottolineandone le qualità umane e professionali: “Lo ricordiamo con gratitudine – dice Dario Pompili – soprattutto per la straordinaria disponibilità e per la preziosa collaborazione prestata nell’ambito del Corso propedeutico di gionalismo intitolato a Walter Tobagi realizzato a Spoleto dalla nostra Associazione”.

Anche Tuttoggi.info si unisce al cordoglio per la morte di Francesco.

