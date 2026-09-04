La Corsa più pazza del mondo perde il suo presidente, Fabrizio Luchetti “sono stanco” | Domani vertice dei Vaporetti - Tuttoggi.info

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La Corsa più pazza del mondo perde il suo presidente, Fabrizio Luchetti “sono stanco” | Domani vertice dei Vaporetti

Carlo Ceraso

La Corsa più pazza del mondo perde il suo presidente, Fabrizio Luchetti “sono stanco” | Domani vertice dei Vaporetti

Ven, 04/09/2026 - 20:00

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In città se ne parlava da giorni ma la conferma, il presidente del Comitato della Corsa dei Vaporetti, Fabrizio Luchetti, l’ha voluta dare solo in queste ore nel corso di una intervista a Tuttoggi in cui non lesina critiche a quelle istituzioni e quei privati che nel tempo si sono sottratti dal sostenere la kermesse, quando non l’hanno anche ostacolata.

Nonostante la kermesse sia diventata nel tempo un appuntamento che ha varcato i confini regionali, ripreso ina una puntata della fiction Don Matteo, commentato anche da tv straniere, da essere ribattezzata anche la Corsa più pazza del mondo.

La decisione delle dimissioni sarà formalizzata sabato 5 settembre, dopo 10 anni di presidenza, nel corso del Comitato che è stato convocato. Da domenica quindi non solo si apre la successione al vertice della Corsa più pazza del mondo ma, con buona probabilità, anche di qualche altra figura apicale che potrebbe seguire la scelta di Luchetti. Per leggere l’intervista CLICCA QUI

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