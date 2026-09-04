Per i tirocini la Regione mette in campo 4 milioni di euro - Tuttoggi.info

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Per i tirocini la Regione mette in campo 4 milioni di euro

Redazione

Per i tirocini la Regione mette in campo 4 milioni di euro

L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, residenti o domiciliati in Umbria
Ven, 04/09/2026 - 13:15

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La Regione Umbria ha approvato i criteri di selezione dell’avviso pubblico “T.e.c.o. – Tirocini extra-curriculari per l’occupazione”, misura che ha l’obiettivo di sostenere l’occupabilità dei giovani umbri e di accompagnarli nella fase che segna il passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro.

L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, residenti o domiciliati in Umbria, che risultino iscritti ai Centri per l’impiego regionali e abbiano sottoscritto un patto di servizio da non oltre 12 mesi. Dei 4 milioni di euro stanziati dalla Regione, 1 milione e 250mila saranno destinati in modo specifico ai giovani residenti nelle cinque aree interne del territorio umbro – Sud Ovest Orvietano, Nord Est Umbria, Valnerina, Unione dei Comuni del Trasimeno e Media Valle del Tevere – con una dotazione di 250mila euro riservata a ciascuna area, a testimonianza dell’attenzione riservata questi territori.

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