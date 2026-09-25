A Roma confronto Teha-Assofondipensione, 227 mld nella previdenza complementare - Tuttoggi.info

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A Roma confronto Teha-Assofondipensione, 227 mld nella previdenza complementare

ItalPress

A Roma confronto Teha-Assofondipensione, 227 mld nella previdenza complementare

Ven, 25/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del Paese. Sono i temi al centro dell’incontro per la presentazione del rapporto “Investire nel futuro del Paese: il ruolo della previdenza complementare collettiva”, che si è tenuto a Roma durante l’evento di anteprima dell’Osservatorio e della Piattaforma di confronto sulla previdenza complementare collettiva, promosso da Assofondipensione con il supporto di TEHA Group.
xu1/mrc/azn/gtr

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