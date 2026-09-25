Intitolazione Malpensa a Silvio Berlusconi, Salvini "Dispiace per gli assenti" - Tuttoggi.info

MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) – “Dispiace per gli assenti, perché oggi non è una giornata politica, non ricordiamo il Berlusconi politico, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori della storia della Repubblica Italiana, non è un’intitolazione partitica, è un riconoscimento della realtà. Spero che ci sia un futuro in cui anche la politica si riunirà riconoscendo i meriti storici einnegabili di qualcuno aldilà dell’appartenenza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti MatteoSalvini a margine dell’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto Milano-Malpensa.(ITALPRESS)

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