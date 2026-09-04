 Foti "Tatarella maestro politico e di vita, credeva in destra di governo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Foti “Tatarella maestro politico e di vita, credeva in destra di governo”

ItalPress

Foti “Tatarella maestro politico e di vita, credeva in destra di governo”

Ven, 04/09/2026 - 23:03

Condividi su:


BARI (ITALPRESS) – “Pinuccio e Salvatore Tatarella sono stati due protagonisti della politica della destra. Io ho avuto l’onore di avere Pinuccio Tatarella come mio capogruppo alla Camera quando entrai nel 1996. Per me, allora giovane deputato, è stato un maestro politico e di vita. È stato un uomo che ha sempre creduto nella possibilità di una destra di governo e ha sempre lavorato per allargare i confini del centrodestra, che ha sempre inteso come un centrodestra diffuso e plurale”. Lo ha affermato questo pomeriggio a Bari il ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Tommaso Foti a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. “Il Sud – ha aggiunto – è cresciuto molto, sia in relazione alla quantità di risorse destinate dal Pnrr e dalla Zes, sia grazie a una crescita strutturale del Mezzogiorno, con alcune imprese e alcuni filoni d’impresa. Oggi abbiamo anche tutti i fondi della coesione, quindi siamo ottimisti sulla possibilità di continuare su questa buona strada, che poi è la strada che la destra politica ha sempre tracciato per il Sud, essendo noto a tutti che nel Sud il cuore batte a destra”.

xa2/mgg/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!