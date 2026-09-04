Rissa con coltello a Piazza della Pace, in 4 denunciati - Tuttoggi.info

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Rissa con coltello a Piazza della Pace, in 4 denunciati

Redazione

Rissa con coltello a Piazza della Pace, in 4 denunciati

Per i quattro è scattata così la denuncia per rissa e, per uno di essi, anche per porto di oggetti atti ad offendere
Ven, 04/09/2026 - 14:57

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Rissa a Piazza della Pace, Terni. Dalle prime ricostruzioni la lite, nata per futili motivi, è degenerata introno alle 22:00 del 2 settembre.

Poco dopo è scattata la chiamata al 112 di un cittadino. Giunti sul posto i militari hanno identificato quattro soggetti coinvolti di origine straniera, due dei quali fratelli, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Nel corso delle fasi più concitate della lite, da quanto ricostruito, uno dei quattro avrebbe impugnato un coltello da cucina minacciando di colpire il più grande dei due fratelli. L’arma bianca è stata recuperata e sequestrata.

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