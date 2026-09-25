Centenario Rauti, Varchi "Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico" - Tuttoggi.info

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Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

ItalPress

Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

Ven, 25/09/2026 - 23:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Pino Rauti “rappresenta un unicum nel panorama politico italiano: è riuscito a passare alla storia non solo per le azioni, ma per le sue idee. Credo che questa sia la cifra più importante della sua vita e della carriera politica, nonché quello che oggi celebriamo davvero: le sue idee ci pongono ancora di fronte a interrogativi sulla vera visione della politica”. Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo per il centenario di Pino Rauti.
xd8/mgg/mca1

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