Sala "Mia opposizione intitolazione Malpensa a Berlusconi è di natura politica" - Tuttoggi.info

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Sala “Mia opposizione intitolazione Malpensa a Berlusconi è di natura politica”

ItalPress

Sala “Mia opposizione intitolazione Malpensa a Berlusconi è di natura politica”

Ven, 25/09/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – “La mia opposizione all’intitolazione è stata ed è di natura politica, non penso di essermi mai innanzitutto espresso in maniera maleducata né con accredine”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno “Un pezzo di ResQ”in Fondazione Feltrinelli, in merito alle critiche sulla sua assenza all’intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto Milano-Malpensa. “È stata veramente una questione per me politica – sottolinea Sala -. Quando il TAR in aprile, direi, ha respinto il nostro ricorso, non ho detto più nulla, non ho aggiunto una parola”. “Però – conclude il sindaco- che oggi si pretendesse che io fossi lì, allegro, a tirare il cordino e scoprire la targa, ecco, quello mi sembra un po’ troppo. Capisco che in politica coerenza e schiena dritta non sono caratteristiche normali, però io cerco di essere coerente sempre”.

xu9/col5/azn

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