"Persi 12,5 mln per stadio, ora un mutuo da 3,5 mln" la denuncia di Dottarelli e Profili (Ac) - Tuttoggi.info

Spoleto non è rientrata nei fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per riqualificare l’area dello stadio, progetto dato pressoché per sicuro dalla Giunta di Andrea Sisti che ora, a detta dei consiglieri comunali di Alleanza civica, Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili, potrebbe vedere il comune contrarre un nuovo mutuo per 3,5 milioni tra molti dubbi sulla sicurezza dell’area, come quella per gli accessi.
Continua così il periodo nero per lo sport spoletino, alle prese con la “fuga” di due società sportive a Castel Ritaldi (MfT tennis e Ducato calcio a 5), altre in crisi, nonostante la città continui a vantare dei veri Campioni in diverse discipline. Alcuni dei quali vengono persino da altre città per allenarsi con i tecnici della città del Festival. Non solo lo stadio per il cacio. C’è anche la questione del Palasport costato circa 8 milioni per meno di 400 posti, quando a Lamezia Terme ne è stato realizzato uno per 14 milioni ma con capienza fino a 4.300 posti. Per leggere l’intero articolo e la nuova denuncia di Alleanza civica CLICCA QUI