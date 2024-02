Lunedì senza elettricità a Ponte San Giovanni, le vie in base agli orari

Prima giornata di interventi alla rete elettrica funzionali al progetto Pinqua e per la stazione ferroviaria

Lunedì senza elettricità in molte vie di Ponte San Giovanni, per i lavori di restyling della rete elettrica, con particolare riferimento alle attività propedeutiche all’eliminazione della cabina elettrica esistente, alla realizzazione di un nuovo impianto box e all’automatizzazione delle linee elettriche interrate ad esso collegate, funzionali anche al progetto PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) e agli interventi per migliorare l’accessibilità alla stazione ferroviaria.

E-Distribuzione comunica che i lavori – per un importo di circa 100mila euro – cominceranno lunedì con le opere preliminari e gli interventi sull’assetto delle dorsali elettriche per la realizzazione delle nuove congiungenti sotterranee alla futura cabina box di alimentazione, che sarà totalmente telecontrollata con benefici per la qualità e la continuità del servizio elettrico.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 26 febbraio, con una parte di utenze coinvolte la mattina ed un’altra il pomeriggio.

Dalle ore 8:30 fino al primo pomeriggio (max ore 15:00): via Manzoni civ. (civici elencati divisi tra pari e dispari) 14, da 102 a 104, da 116 a 118, da 122 a 124, 130, 134, da 142 a 164, 109, da 113 a 115, 121, 125, da 131 a 137, 145, 173; via Nino Bixio civ. da 3 11, 23; str dei Loggi civ. 118; via Manzoni sn (senza numero).

Dalle 13:30 alle 17:00: via Manzoni civ. da 168a a 168b, da 174 a 176, da 180 a 184; via Nino Bixio civ. 4, 31, 35, sn. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” sono circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.