Lucky Red a Gubbio per girare un film, riprese al via il 10 ottobre | Modifiche a sosta veicolare - Tuttoggi

La sinossi del film vede una famiglia riunita attorno alla tavola a mangiare: padre, madre e i due figli, Elena e Antonio. Una normalità presto spezzata da una terribile scoperta. Entrambi i genitori sono malati di una malattia rarissima, e spetta ai figli decidere se comunicarglielo e, soprattutto, se salvarli. La contingenza impedisce infatti di curarli entrambi, così Elena e Antonio devono decidere chi far vivere e chi lasciar morire. Una scelta drammatica, che li obbligherà a fare i conti con tutto il loro passato e che porterà a galla i più feroci istinti.

Inevitabilmente le riprese comporteranno modifiche alla circolazione, soprattutto alla sosta, ma solo in determinati giorni:

Regia: Francesco Frangipane

Soggetto e sceneggiatura: Filippo Gili

Direttore della fotografia: Sammy Paravan

Montaggio: Annalisa Forgione

Fonico: Celeste Frontino

Scenografia: Anna Forletta

Costumi: Eleonora Di Marco

Trucco: Tiziana Porrazzo

Acconciature: Eleonora Cera

Organizzatore generale: Nicolò Forte

Produttore delegato: Serena Sostegni

Produttore esecutivo: Tommaso Arrighi

Produttori: Andrea Occhipinti, Mattia Guerra, Stefano Massenzi

Produzione: Lucky Red, con il contributo del MIC, in collaborazione con SKY

Modifiche alla circolazione per le riprese

• Divieto di sosta con rimozione con orario 00.00-24.00 dal 5 ottobre al 22 ottobre in Via Baldassini – tratto antistante gli Arconi, per circa 10 metri

• Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via XX Settembre (tratto compreso tra Piazza Grande e Largo del Vescovado), Largo Mastro Giorgio, Via Gabrielli (tratto antistante l’ingresso di Parco Ranghiasci) dalle ore 6 alle 19 del 10 ottobre

• Divieto di sosta in Via Savelli della Porta (tratto compreso tra i civici 16 e 50) e Via Palmerucci il 20 ottobre dalle ore 11 alle ore 23

• Divieto di sosta in Piazza 40 Martiri-area dei Giardini Piccoli (tratto compreso tra Via Piccardi e civico 26) ad eccezione dei mezzi tecnici della troupe, il 20 ottobre dalle ore 11 alle ore 23

• Divieto di sosta Via Toschi Mosca, Via del Camignano e Via Tondi il 20 ottobre dalle ore 11 alle 23

• Divieto di sosta nell’area di sosta situata in Via Benedetto Croce dalle ore 18 alle 23 del 13 ottobre ad eccezione dei mezzi tecnici della troupe

• Divieto di transito in Via di Porta Romana, tratto compreso tra rotatoria San Marco e Strada di Fontecese, dalle ore 18 alle 23 del 13 ottobre