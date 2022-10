Luci pubbliche accese di giorno, caso finisce in Consiglio | Piergentili "Ecco perché" - Tuttoggi

L'assessore ha risposto all'interrogazione di Venturi (Lega) "Ci sono due motivazioni, una legata alla manutenzione diurna" | La consigliera di opposizione "Alcune rimaste accese per un mese"

“Perché le luci accese di giorno?” La questione, segnalata da numerosi cittadini di Gubbio, soprattutto in questi ultimi mesi, è stata portata in Consiglio comunale con l’interrogazione di Sabina Venturi (Lega), che oltre a segnalare il problema – “sotto il torrente Camignano i fari sotto rimasti accesi h24 per almeno un mese“, rende conto anche di zone rimaste completamente al buio per giorni e giorni.

Alla consigliera di opposizione, che ha sottolineato come si debba fare molta più attenzione agli sprechi energetici, soprattutto in questo particolare periodo, ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Valerio Piergentili: “Ci sono due motivazioni per la situazione esposta. Le zone di Piazza 40 Martiri, Via Cavour, Ponte dell’Abbondanza, Camignano ed un tratto di San Martino sono purtroppo tutte collegate in un’unica centralina, all’interno dell’area di San Francesco, che gestisce centinaia di metri di pubblica illuminazione. Quando abbiamo tratti non funzionanti i tecnici non intervengono la notte ma di giorno (perché l’impianto è obsoleto) e per andare ad individuare il guasto accendono la luce, togliendo il crepuscolare e facendo la ricognizione nella zona”.