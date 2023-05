Luci a Cardeto, il parco riapre affidato a TerniReti - Tuttoggi.info

Cardeto vicino alla riapertura, si accendono le luci sul parco chiuso da 10 anni. Gestione in house a TerniReti

Il consiglio comunale di Terni ha approvato con 19 voti favorevoli e 9 astenuti, l’affidamento in house providing del servizio di gestione del parco urbano di Cardeto alla società Terni Reti surl.L’affidamento, arrivato durante il consiglio comunale di ieri 3 maggio, di durata biennale con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle stesse condizioni, prevede un corrispettivo di 439 mila 200 euro Iva inclusa per i due anni (259.200 euro in caso di proroga). Proprio nella sera di ieri, 3 maggio, nel parco si sono accese le luci dopo 10 anni, come ad annunciare l’apertura che dovrebbe avvenire la prossima settimana, salvo imprevisti.

Cardeto, le attività proposte

Tale importo prevede una gestione finalizzata a garantire la piena e completa operatività del Parco, suddivisa nei servizi dell’area Sport ed outdoor activities (tennis, calcio a cinque, percorsi per la camminata veloce-walking e attrezzi ginnici, fitness outdoor), dell’area Ricreativa – Food, entertainment, (bar- piazzetta), dell’area Giochi ed edutainment per i bambini e la fornitura dei servizi di reception, segreteria, prenotazioni e pagamento campi e servizi di assistenza sportiva all’utenza, oltre alla promozione comprensiva dello sviluppo di strumenti ict di e comunicazione (sito internet, app, canali social). Il servizio comprende, tra le altre cose, le attività di custodia, vigilanza ispettiva ed eventuali servizi di videosorveglianza, la gestione delle emergenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, la manutenzione edile, dell’ascensore, degli impianti elettrici e idrico-sanitari, dei campi da tennis indoor e degli impianti sportivi, oltra al servizio di pulizie dell’intero compendio.È contemplata inoltre la possibilità per il gestore Terni Reti di valutare e proporre la realizzazione di investimenti per la realizzazione di infrastrutture e impianti necessari ad ampliare i servizi già previsti, da realizzare previa autorizzazione del comune di Terni.