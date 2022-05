Lite di coppia, serve l’intervento della polizia per sedare gli animi

L’invito della polizia

Gli agenti hanno poi sentito l’uomo che ha confermato i problemi coniugali con la moglie. Gli operatori, constatato che le parti non mostravano segni di violenza e che anche l’appartamento era in ordine e che non c’erano indizi di colluttazione, hanno invitato le parti a tenere una condotta più equilibrata, vista anche la presenza dei due figli piccoli.

Il ruolo dei Centri antiviolenza

Hanno inoltre informato la richiedente della possibilità di rivolgersi a delle strutture specializzate come i Centri antiviolenza, invitandola a richiamare immediatamente il numero di emergenza in caso di necessità. Al termine dell’intervento, gli operatori hanno inserito nell’applicativo interforze SCUDO, le informazioni dell’intervento in modo di avere contezza, in caso di nuovi eventi, dei precedenti interventi delle Forze dell’Ordine.