La discussione sulla strada che porta allo stadio, prima della partita | Pesante provvedimento della polizia

Lite con i pisani, un anno e mezzo senza partite per un tifoso del Perugia. Il Daspo nei confronti del 33enne è stato emesso dalla polizia a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 1° ottobre, prima della partita Perugia – Pisa.

Il ragazzo, mentre si recava allo Stadio “Renato Curi” di Perugia, giunto nei pressi della Rotonda “Genocidio degli Armeni”, aveva avuto un litigio con alcuni tifosi ospiti che – in pieno traffico – si erano rifiutati di far passare la sua auto. Si era generata una discussione che aveva portato il giovane a scendere dall’auto. Nel frattempo, dopo aver notato la presenza degli operatori delle forze dell’ordine, era risalito sul veicolo facendo perdere le sue tracce. Agli operatori della polizia locale non erano però sfuggiti alcuni segni distintivi inequivocabili circa l’appartenenza dei veicoli ad alcuni membri delle due squadre contendenti.